Зарубежные СМИ: Как протестовала Москва?

Российский МИД недоволен реакцией иностранных СМИ и посольств на московские акции протеста и заявил о вмешательстве Запада во внутреннюю политику России. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, посольство США в Москве заранее опубликовало маршрут несанкционированной акции, а немецкая Deutsche Welle и вовсе призывала присоединиться к протестам. О событиях 3 августа в Москве в понедельник написали ведущие западные издания — журналисты задаются вопросами о причинах протестов и вероятном развитии событий. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

«Прошедший митинг был четвертым подряд выходным, когда Москва протестовала. С одной стороны были люди с требованиями о свободных и честных выборах, с другой — власти, предостерегающие от революционного сценария, — пишет The Independent. — А за несколько дней до акции они попытались минимизировать число протестующих: предупреждали об арестах, угрожали искать и задерживать уклоняющихся от службы в армии, а также устроили праздник с концертом и едой, правда, не получив предварительно согласие от хедлайнеров».

«На террасе недавно отремонтированного рынка с видом на Трубную площадь играет лаунж, а хорошо одетые люди пьют крафтовое пиво и апероль. Перед ними — сотни ОМОНовцев преследуют группы молодых людей, чтобы поместить их в полицейские фургоны. Голос из громкоговорителя, угрожающий арестами протестующим, перебил играющую на террасе музыку», — так начинает описание субботней акции The Guardian. «То, что произошло в минувшие выходные, обнажило противоречивую жизнь при столичном мэре Сергее Собянине: в последние годы он дал москвичам впечатляющую программу благоустройства города, сохраняя при этом крайне жесткие ограничения на политическую свободу», — отмечает издание.

«Протесты и жесткую реакцию на них можно рассматривать как вступление к ожидаемым столкновениям в 2024 году. Тогда Владимир Путин по закону не сможет претендовать на очередной президентский срок. И ожидается, что рано или поздно он найдет способ изменить Конституцию или остаться у власти как-то по-другому», — пишет The New York Times. «Путин и его советники давно опасаются так называемых “цветных революций”, которые дважды свергли власть в соседней Украине. Эти выпускники школ КГБ относятся к даже небольшим движениям и организациям гражданского общества так, будто те могут вызвать волну, способную затопить путинскую администрацию, — отмечает издание. — Большевики в 1917 году были маргинальной фракцией, и даже сам Ленин не надеялся, что они смогут победить в революции, но затем захватил власть за несколько месяцев. И в Кремле помнят эту историю».