Прошлое обросло мифами

Россияне считают современную власть коррумпированной и далекой от народа. Граждане относятся к советской власти конца 1970-х более позитивно, чем к нынешней российской. Брежневский режим считают близким к людям, сильным и справедливым. Это показал опрос «Левада-центра». Современная российская власть чаще всего воспринимается как криминальная, коррумпированная, далекая от народа, чужая и бюрократичная. Впрочем, называют ее также сильной и прочной.

При этом образ современного российского политика у большинства граждан абсолютно негативный, отметил директор «Левада-центра» Лев Гудков: «Массы таким образом пытаются выразить свое отношение к нынешней власти. Поскольку заблокированы все возможности публичного обсуждения политики, введена цензура, действует очень сильная пропаганда и контроль над информационным пространством, люди понимают, что на политические решения они влиять не могут. На фоне коррупционных скандалов растет недоверие к власти, ее считают криминальной, далекой от народа, чужой, бюрократической, паразитической. Условием для выражения такого мнения является идеализации советской власти. Это не означает, что люди хотят туда вернуться. Выстраивается своеобразный механизм негативной идентичности, который выражается через идеальный, но утопический образ».

Люди склонны идеализировать прошлое, и чем оно дальше, тем больше мифов о нем появляется, говорит член Совета по правам человека Николай Сванидзе. Зато граждане объективно оценивают настоящее положение дел в стране, потому что сами с ним сталкиваются. «Советская власть мифологизируется: всегда хочется верить в рай, если не в будущем, то в прошлом. Уходит поколение, которое помнит все тяготы, ужасы и проблемы советской власти, но даже те, кто еще застал эти времена, склонны их идеализировать, потому что они вспоминают свою молодость и не помнят проблем. Чем хуже будем жить сейчас, чем криминальнее, беспросветнее, несправедливее, насильственнее, тем выше будет вздыматься романтическое знамя Советского Союза».

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Еще один недавний опрос «Левада-центра» показал, что число россиян, которые не хотят видеть Владимира Путина президентом после 2024 года, продолжает расти уже третий год подряд. Сейчас таких граждан — 38%.

Глеб Силко