Bloomberg: Amazon принуждает продавцов повышать цены на конкурирующих площадках

Американский онлайн-ритейлер Amazon воздействует на продавцов, принуждая их продавать товары на других площадках дороже, чем на его собственной платформе, пишет агентство Bloomberg.

По его данным, речь идет о том, что в случае обнаружения более низких цен на других площадках, например на Walmart.com, Amazon предупреждает продавца, а потом делает так, чтобы товар было сложнее найти и купить на его собственной площадке. В результате этого многие продавцы принимают решение продавать свои товары на других площадках дороже, не желая рисковать продажами на Amazon.

Хотя Amazon, посылая предупреждения о цене, прямо не требует повысить цены на других площадках, часто продавцы поступают именно так. Как пишет Bloomberg, ссылаясь на экспертов по антимонопольному законодательству, такая практика может стать предметом разбирательства со стороны Конгресса США и Федеральной торговой комиссии (FTC). Amazon неоднократно оказывался в центре подобных расследований в разных странах — так, в июле антимонопольное расследование в отношении ритейлера начала Еврокомиссия.

Яна Рождественская