На полигоне «Красный Бор» в Ленобласти установили систему защиты от дронов

Система защиты от беспилотных летательных аппаратов коммерческого типа начала функционировать на полигоне «Красный Бор» в Тосненском районе Ленобласти. Об этом со ссылкой на комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга сообщает «Интерфакс».

В комитете уточнили, что система установлена в целях обеспечения безопасности, в том числе антитеррористической, и предназначена для обнаружения, идентификации и блокирования дронов, приближающихся к полигону, а также для передачи сигнала тревоги на автоматизированное рабочее место оператора. Сразу после идентификации летательного аппарата нарушителя, система начинает создавать помехи, которые не позволят ему приблизиться к охраняемому объекту, а также будут способствовать потере управляемости дроном.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Смольный намерен передать полигон «Красный Бор» для рекультивации Министерству природных ресурсов и экологии РФ. Предполагается, что это произойдет в третьем квартале текущего года.