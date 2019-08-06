Рейтинг ATP
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 415 очков. 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945. 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7460. 4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4755. 5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4045. 6 (7). Кеи Нисикори (Япония) — 4040. 7 (5). Александр Зверев (Германия) — 4005. 8 (8). Карен Хачанов — 2890. 9 (10). Даниил Медведев (оба — Россия) — 2745. 10 (11). Кевин Андерсон (ЮАР) — 2500. 11 (9). Фабио Фоньини (Италия) — 2420. 12 (12). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 2230. 13. (13) Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2215. 14 (14). Борна Чорич (Хорватия) — 2195. 15 (15). Джон Иснер (США) — 2085. 16 (17). Марин Чилич (Хорватия) — 2030. 17 (16). Николоз Басилашвили (Грузия) — 1975. 18 (18) Давид Гоффен (Бельгия) — 1815. 19 (20). Милош Раонич (Канада) — 1810. 20 (19). Гаэль Монфис (Франция) — 1770… 70 (49). Андрей Рублев (Россия) — 836.
Рейтинг WTA
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6605 очков. 2 (2). Наоми Осака (Япония) — 6228. 3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6055. 4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5933. 5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5130. 6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4785. 7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4737. 8 (8). Слоун Стивенс (США) — 3773. 9 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3565. 10 (9). Серена Уильямс (США) — 3410. 11 (11). Анастасия Севастова (Латвия) — 3356. 12 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2963. 13 (13). Анжелик Кербер (Германия) — 2875. 14 (14). Джоанна Конта (Великобритания) — 2790. 15 (15). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2652. 16 (16). Ван Цян (Китай) — 2647. 17 (17). Мэдисон Кис (США) — 2556. 18 (18). Каролина Возняцки (Дания) — 2478. 19 (19). Анетт Контавейт (Эстония) — 2335. 20 (20). Элизе Мертенс (Бельгия) — 2180… 40 (40). Дарья Касаткина — 1325... 44 (43). Анастасия Павлюченкова — 1185…48 (47). Екатерина Александрова — 1133… 57 (56). Вероника Кудерметова — 986… 59 (57). Маргарита Гаспарян — 969… 75 (74). Анастасия Потапова — 795… 81 (82). Мария Шарапова — 740… 84 (86). Вера Звонарева — 700… 93 (92). Анна Блинкова — 664… 98 (98). Наталья Вихлянцева (все — Россия) — 638.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.
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