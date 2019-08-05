Число раненых в Огайо увеличилось до 32 человек

Количество раненых в результате стрельбы около бара в американском штате Огайо возросло до 32, сообщил CNN со ссылкой на шефа полиции города Ричарда Била. Ранее сообщалось о 26 пострадавших.

Он отметил, что полиции неизвестно, была ли стрельба совершена на почве расовой ненависти. По словам господина Била, изучены не все улики, полиция продолжает расследование. Он отметил, что подозреваемый произвел как минимум 41 выстрел, с собой у него находилось 250 патронов. Отмечается, что полиция смогла обезвредить стрелка через 30 секунд после первого выстрела.

Ранее полиция идентифицировала личность стрелка. Им оказался 24-летний Коннор Бетс, живший недалеко от бара — в городе Беллбрук. Во время стрельбы была убита его 22-летняя сестра — Меган Бетс. По словам бывших одноклассников стрелка, на которых ссылается CNN, у Коннора Бетса был листок с фамилиями учеников, которым он хотел нанести травму или убить.

В этот же день произошла стрельба в торговом центре в техасском городе Эль-Пасо. По словам полиции штата, сегодня, 5 августа, умер еще один пострадавший. Таким образом, количество погибших увеличилось до 21 человека. Стрелявший сдался полиции, им оказался 21-летний Патрик Крузиус. Он устроил стрельбу, чтобы остановить «латиноамериканское вторжение в Техас». По словам полиции, он сотрудничает со следствием.

За 20 минут до начала стрельбы подозреваемый опубликовал в интернете манифест «Неудобная правда», где описал причины своих действий. По данным CNN, большая часть манифеста содержала в себе слова о расизме и ненависти, нацеленные на латиноамериканцев и иммигрантов. В манифесте автор предполагал, что совершит самоубийство. Полиция отмечает, что Патрик Крузиус был безработным и жил с бабушкой и дедушкой в штате Техас. Власти будут ходатайствовать об избрании ему наказания в виде смертной казни.

Позже президент США Дональд Трамп, комментируя стрельбу в Огайо и Техасе, заявил, что необходимо применять высшую меру наказания в отношении виновных в преступлениях на почве ненависти и в массовых убийствах. Он призвал ужесточить законодательство в сфере обращения оружия. «Мы должны убедиться, что лица, представляющие серьезную угрозу общественной безопасности, не имеют доступа к огнестрельному оружию»,— сказал президент США во время выступления в Белом доме. Кроме того, президент обвинил компьютерные игры в пропаганде жестокости и насилия. «Сегодня неспокойной молодежи слишком легко окружить себя проявлениями культуры, воспевающей насилие»,— подчеркнул он.