Липецкие власти назвали размер компенсаций пчеловодам

Администрация Липецкой области распорядилась выделить из резервного фонда более 9 млн руб. местным пчеловодам, столкнувшимся с массовой гибелью насекомых от химикатов. «Это не окончательные выплаты, проверка документов продолжается. По ее итогам будет подготовлено еще одно распоряжение о выделении денежных средств»,— отметили в пресс-службе обладминистрации.

Как сообщили там, владельцы пасек могут получить за одну пчелосемью от 3150 до 3500 руб. «в зависимости от процента гибели». Возмещение ущерба предусмотрено для тех пчеловодов, «у которых зафиксирован данный факт». Но при этом власти обещают выплатить компенсации и по тем пчелосемьям, которые не состоят на учете. Пока в управление сельского хозяйства региона поступили акты на гибель порядка 3 тыс. пчелосемей из Воловского, Добровского, Добринского, Лебедянского, Липецкого и Чаплыгинского районов. По ним и будут произведены выплаты.

Напомним, произошедшие в регионах Черноземья случаи массовой гибели пчел от химикатов затронули сотни фермеров, а ущерб только в Курской области превысил 20 млн руб. Местные власти начали самостоятельно разрабатывать способы поддержки пчеловодов — от выплаты компенсаций до создания интернет-ресурсов с информацией о применении химикатов.

Подробнее о способах поддержки пчеловодам — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников