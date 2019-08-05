В Красноярском крае из-за взрывов на воинском арсенале эвакуируют население

В Ачинском районе Красноярского края, где произошел взрыв на арсенале Минобороны, проходит эвакуация населения. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю, эвакуация охватила жителей поселков Каменка, Ключи, Новый Улуй, Заворка. Около 2 тыс. человек доставлены в населенные пункты Горный и Ястребово, Назарово, где на базе местных общеобразовательных школ открыты пункты временного размещения. Под эвакуацию также попали дети, отдыхающие в оздоровительном лагере.

Губернатор региона Александр Усс сообщил, что около 6 тыс. будут эвакуированы из населенных пунктов у места происшествия. «По нашим оценкам, должно быть эвакуировано порядка 6 тыс. человек. По большей части эта эвакуация уже либо завершена, либо проводится»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

На официальном сайте администрации 100-тысячного Ачинска появилось объявление: «Внимание жителей города. Просьба подготовиться к эвакуации». В мэрии проходит экстренное совещание штаба по ликвидации последствий ЧП.

Инцидент произошел сегодня около пяти вечера по местному времени. На территории склада Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа, дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. По предварительным данным, восемь человек пострадали.

Константин Воронов, Новосибирск