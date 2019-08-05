Лукашенко назначил дату выборов в верхнюю и нижнюю палаты парламента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в Совет республики (верхняя палата парламента) 7 ноября и в Палату представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата парламента) — 17 ноября, сообщило местное агентство БелТА.

Ранее эти даты господину Лукашенко предлагала Центральная избирательная комиссия республики. Тогда отмечалось, что «с большой вероятностью» выборы президента пройдут 30 августа следующего года.

Глава ЦИКа выражала мнение, что проводить две крупные избирательные кампании в один год нецелесообразно. О переносе сроков выборов в апреле говорил президент Александр Лукашенко в послании к народу и парламенту. Ранее он объявлял о намерении снова выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Господин Лукашенко занимает пост главы Белоруссии с 1994 года.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Так не будет, что Лукашенко вроде ушел, но не ушел».