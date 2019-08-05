Генконсул США отрицает связь митингов в Екатеринбурге с Вашингтоном

Администрация Соединенных Штатов не связана с акциями протеста в Екатеринбурге против строительства храма святой Екатерины в центре города, заявил генконсул США в Екатеринбурге Пол Картер в эфире «Эха Москвы» в Екатеринбурге. Он отметил, что строительство храма касается только россиян.

«Что касается вот этого вопроса насчет храма, сквера, могу уверить, хотя многие люди действительно думают, что все это, конечно, раздувалось Соединенными Штатами, могу абсолютно точно заверить, что ни консульство, ни американцы, ни американское правительство никак вообще к этому никакого отношения не имели»,— сказал генконсул. По его словам, США беспокоят вспышки насилия, которые могут возникать во время таких протестов. «Мы считаем, что подобные вещи, конечно, должны решаться в ходе абсолютно мирных переговоров»,— отметил господин Картер.

Акции против строительства храма в сквере у театра драмы проходили с 13 по 16 мая. За это время полиция задержала около 100 человек, 30 из них арестовали, еще несколько человек получили штрафы от 10 тыс. до 15 тыс. руб. Свердловские власти обратили внимание на требования протестующих только после того, как президент РФ Владимир Путин предложил провести опрос о выборе места под возведение храма.

16 июня Екатеринбургская епархия РПЦ отказалась от права возводить храм в сквере. Опрос о месте строительства проведут в середине сентября. На выбор предложат две площадки: на улице Фурманова и на улице Горького (территория бывшего приборостроительного завода). Стройка начнется не раньше конца 2020 года.

Подробнее о подготовке опроса — в публикации “Ъ” «Общественное мнение остается под опросом».