Фонд капремонта заявил очередной многомиллионный иск Нижнему Новгороду

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области (фонд МКД) заявил арбитражный иск администрации Нижнего Новгорода на 174,4 млн руб., следует из судебной картотеки.

Дата судебного заседания пока не назначена, подробности исковых требований не раскрываются. Ответчиком мэрии выступит городской департамент градостроительного развития.

Напомним, фонд МКД ранее взыскивал задолженность с мэрии по взносам муниципальной недвижимости. Общую сумму долга по состоянию на июль в фонде оценивали в 487,1 млн руб. В 2018 году оператор капремонта требовал с нижегородской администрации 128,9 млн руб. взносов и пеней с недвижимости, которая на тот момент составляла 11% от всего жилого фонда областного центра. Тогда стороны заключили мировое соглашение, по которому город обязался выплатить фонду 106 млн руб. с рассрочкой до 2020 года.

В июле фонд заявил еще один аналогичный иск на 234 млн руб., требуя оплатить взносы за капремонт и пени за период с ноября 2015 по август 2017 года. По данным ”Ъ-Приволжье”, стороны снова готовы к мировому соглашению, однако оператор капремонта готовит новые претензии к городу на 160 млн руб. по неуплаченным взносам за последние два года.

Владимир Зубарев