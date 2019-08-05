Ростовская АЭС: в Волгодонске прошел региональный форум поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС РЕГИОН 2019»

На Ростовской АЭС прошел региональный форум «АТОМЕКС РЕГИОН 2019» с участием представителей Госкоропорации «Росатом», Концерна «Росэнергоатом», Ростовской АЭС, администраций Ростовской области и Волгодонска, порядка 60-ти представителей российских компаний, среди которых – АО «Гидромашсервис», АО «ОКБМ Африкантов», ЗАО «Энергомаш» и др., а также руководители региональных предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП).

Открывая совещание, исполняющий обязанности директора Ростовской АЭС Александр Нежеря отметил: «Мы приветствуем решения правительства о том, что надо всё шире привлекать малый бизнес в атомную отрасль. Но требования ко всем поставщикам у нас одинаковые – поставка оборудования или предоставление услуг должны быть качественными и в установленные договором сроки».

Пристальное внимание у атомщиков и к сопроводительной документации поставляемого оборудования и материалов. Ошибки, опечатки, неточности в них не пропускает входной контроль, и поставка не будет принята заказчиком. К этим «мелочам» тоже отношение серьезное.

Что касается закупок у МСП, то например, запланированный объем участия МСП в годовой программе закупок Ростовской АЭС в 2019 году – более 50 %. Это и оборудование, комплектующие части оборудования, строительные услуги и стройматериалы, ткани, продукты питания, транспортные услуги и многое другое.

По словам ведущего форума - заместителя Генерального директора – директора по закупкам и материально-техническому обеспечению АО «Концерн Росэнергоатом» Владимира Серветника, основная задача форума - это рассказать поставщикам, о тех изменениях, которые происходят в закупочных процедурах, о возможностях которые есть у потенциальных поставщиков, и по максиму получить обратную связь по итогам форума. «Система закупок у нас непростая, что обусловлено спецификой работы атомной отрасли. Нам требуется оборудование, материалы, услуги максимальной надежности и качества. Уже на этапе проведения закупок стараемся сделать всё для того, чтобы обеспечить качество всего, что работает на наших атомных станциях», - подчеркнул Владимир Серветник.

Он отметил, что объём ежегодных закупок в Концерне «Росэнергоатом» составляет порядка 140 - 200 млрд рублей – это значительные суммы и грамотное проведение закупочной деятельности позволило Концерну в 1-ом полугодии сэкономить более 2 млрд рублей без потерь в качестве продукции и исполнении сроков договоров. Сегодня автоматизированы такие процессы как планирование, расчет начальных цен и этап проведения закупок, экспертиза заявок участников, заключение договоров, создается единое информационного пространство - «заказчик-поставщик». Такой подход обеспечит своевременный контроль качества и сроков реализации проекта, а также рачительное расходование средств.

Генеральный директор АО «Атомкомплект» Владимир Широков познакомил участников Форума с особенностями системы закупок, действующей в атомной отрасли. «Сегодня разработан целый комплекс мероприятий по обеспечению качества реализуемых нами проектов, - отметил спикер. - Достижение необходимого результата в этом направлении было бы невозможно без системной работы с поставщиками. Мы активно внедряем положительный опыт производственной системы Росатома на предприятиях наших бизнес-партнеров. Устанавливаем ключевые точки контроля на всех этапах исполнения договора. А также практикуем аудит достоверности данных участников закупок, заранее определяя возможности потенциальных исполнителей выполнить наш заказ. Методика открыта, понятна и доступна. Участник всегда видит перечень критериев, по которым его будут оценивать, а значит, имеет возможность подготовиться к предстоящему аудиту и с успехом его пройти».

Заместитель министра энергетики и промышленности Ростовской области Андрей Атаманцев дал высокую оценку «АТОМЕКС РЕГИОН 2019»: «На реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в донском регионе выделено порядка 5 млрд рублей. В Ростовской области предпринимателей поддерживают во всех отраслях, а форум «АТОМЕКС РЕГИОН 2019» теперь активизирует их деятельность и в атомной, энергетической отрасли. Форум - это знаковое событие».

В формате открытого диалога участники форума обсудили вопросы развития закупочной системы атомной отрасли, а также увеличение доли закупок МСП. Все кто работал на форуме «АТОМЕКС РЕГИОН 2019» сошлись во мнении, что это замечательная площадка для обсуждения вопросов и проблем.

Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС