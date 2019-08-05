Белгородский суд попросил в колонии характеристики на Кокорина и Мамаева

Алексеевский райсуд в Белгородской области потребовал из местной колонии №4 личные дела нападающего ФК «Зенит» Александра Кокорина, его брата Кирилла и экс-игрока сборной России Павла Мамаева, а также характеристики на них с заключением администрации колонии. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

После того, как райсуд получит эти документы, будет назначено заседание об условно-досрочном освобождении осужденных. Соответствующие ходатайства 2 августа подал их адвокат. «О дате, времени и месте заседания осужденные будут не позднее, чем за 14 суток до него. Также информация будет незамедлительно размещена на сайте белгородского областного суда и доведена до сведения СМИ»,— пообещали в пресс-службе.

8 октября 2018 года братья Кокорины, Мамаев и их знакомый Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Утром у гостиницы «Пекин» часть осужденных напала на водителя Mercedes Виталия Соловчука и повредила дверь автомобиля, который принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой. Позже они избили в кафе на Большой Никитской улице директора департамента Минпромторга Дениса Пака, а гендиректор государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин получил удар в лицо. Пресненский суд Москвы приговорил нападающего Александра Кокорина к полутора годам колонии общего режима, а полузащитника Павла Мамаева — к одному году и пяти месяцам. В начале июля осужденных этапировали в колонию в белгородском райцентре Алексеевка.

Подробнее о приговоре футболистам — в материале “Ъ”.

Сергей Калашников