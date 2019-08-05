Театр «У Никитских ворот» попросил уволить своего бухгалтера, работавшего в «Седьмой студии»

Московский театр «У Никитских ворот» попросил городской Департамент культуры уволить главного бухгалтера Нину Масляеву, которая ранее занимала аналогичную должность в «Седьмой студии» и является фигурантом по ее делу. «Это не в интересах театра, чтобы она у нас работала ... Мы поставили департамент в известность, изначально письменно изложили нашу позицию»,— сообщил ТАСС художественный руководитель театра Марк Розовский.

По нормам трудового законодательства сотрудника нельзя уволить до приговора суда, отметил господин Розовский. «Она призналась в хищениях вместе с другими фигурантами дела, которое всем известно. Можем ли мы доверять человеку, который находится в этом положении?» — заявил он агентству.

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Напомним, судебное разбирательство по основному делу «Седьмой студии» идет с конца октября 2018 года. Подсудимые по делу — режиссер Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. По версии следствия, они похитили не менее 133 млн руб., которые были выделены Министерством культуры на проект «Платформа» в 2011–2014 годах (всего на проект было направлено более 214 млн руб.). Подозреваемые отрицают свою вину. В 2019 году суд отменил домашний арест Кириллу Серебренникову, его отпустили под подписку о невыезде.

Экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева также является фигурантом дела. Она единственная признала вину и пошла на сделку со следствием. В июне госпожу Масляеву отпустили из-под домашнего ареста, а ее уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с дачей признательных показаний.

О том, как прошло очередное заседание по делу «Седьмой студии», читайте в материале “Ъ FM” «Права понятны».

Подробнее об отмене домашнего ареста Кириллу Серебренникову — в публикации “Ъ FM”.