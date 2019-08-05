Семья нижегородской госслужащей лишилась квартиры из-за неподтвержденных доходов

В Нижегородской области суд обратил в доход государства квартиру супруга начальницы Павловского межмуниципального отдела регионального управления Росреестра из-за неподтвержденных доходов.

По сообщению региональной прокуратуры, муж госслужащей приобрел квартиру за 4 млн руб. в 2016 году. При этом сумма покупки превысила официальный доход семьи за три месяца, предшествующих отчетному периоду, отметили в ведомстве. Прокурорская проверка показала, что источники средств на покупку квартиры были незаконными.

Добавим, это не первый случай изъятия недвижимости госслужащих в Нижегородской области из-за неподтвержденных доходов. Результаты прокурорской проверки оспаривает депутат думы города Арзамас Роман Лаптев, добившийся в Верховном суде пересмотра решения арзамасского суда о конфискации недвижимости. Заново рассмотрев дело, Нижегородский областной суд постановил обратить в доход государства 0,38 доли его квартиры, депутат намерен снова обжаловать это решение.

Владимир Зубарев