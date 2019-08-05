До 100 тысяч дачников могут проголосовать в Ленобласти во время губернаторских выборов

До 100 тыс. жителей Петербурга, временно выезжающие на дачи, могут проголосовать в Ленобласти во время выборов в единый день голосования 8 сентября. Об этом заявил председатель Избиркома Ленобласти Михаил Лебединский.

По его словам, такое число избирателей возможно «но это при условии, что все пункты приема заявлений отработают правильно», сообщает «Интерфакс». В настоящее время в области работают 24 пункта приема заявлений избирателей. Они будут приниматься от граждан до 4 сентября. Учитывая, что в выходные дни за город выезжают до 1 млн петербуржцев, господин Лебединский считает механизм исполнения принципа мобильного избирателя оправданным.

Добавим, что выборы губернатора Петербурга и муниципальных депутатов назначены на 8 сентября.