«Л-финанс» назвала дату начала строительства Hilton в Омске

Строительство четырехзвездочного отеля DoubleTree by Hilton на 192 номера на проспекте Мира в Омске может начаться в 2020 году. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщил генеральный директор ООО «Л-финанс» Олег Бакун.

«Мы планировали начать строительство отеля в марте этого года, но, к сожалению, столкнулись с административными трудностями, решение которых находится в компетенции администрации Омска и правительства Омской области. Надеемся, что административные барьеры будут сняты и весной 2020 года начнется строительство отеля»,— сказал Олег Бакун. По его словам, областное агентство развития и инвестиций проинформировало их о том, что в сентябре 2019 года проект будет взят под контроль губернатора Александра Буркова.

Здание под будущую гостиницу на проспекте Мира начали возводить еще в 2007 году. Инициатором выступало ЗАО «Строительная фирма трест №5» известного омского строителя Бориса Медведева, но из-за кризиса стройку пришлось заморозить. Здание, процент готовности которого составлял 60%, выставили на торги. Новым инвестором проекта сало «Л-финанс». В 2014 году сумма вложений в проект оценивалась в 800 млн руб.

На прошлой неделе стало известно о строительстве отеля брендовой линейки Hilton — Curio. Инвестором выступает ООО «Компания «Топ лайн» местных предпринимателей Геннадия и Илья Фридманов. Отель будет иметь категорию четыре звезды. Предварительный объем инвестиций составляет 450 млн руб. Гостиница откроется к 2023 году, когда в Омске пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею.

Подробности — в материале “Ъ-Сибирь” «Омску покажут класс»

Виктория Стрельникова