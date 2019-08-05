Мосгорсуд признал законным арест имущества Абызова на 437 млн рублей

Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщил адвокат обвиняемого Сергей Дрозда. «Постановление Басманного суда от 1 апреля о наложении ареста на денежные средства моего подзащитного оставлено в силе»,— сказал господин Дрозда (цитата по ТАСС).

Решение касается денег господина Абызова, которые хранятся на двух счетах в Интерпромбанке.

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Бывшего министра задержали 26 марта. Он обвиняется в организации преступного сообщества и махинациях на сумму 4 млрд руб. По версии следствия, с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Михаил Абызов, будучи владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти структуры приобрели по завышенной цене акции входящих в них же небольших компаний. В конце июля Мосгорсуд оставил Михаила Абызова под стражей до 25 октября.

Об аресте денег Михаила Абызова — в публикации “Ъ”.