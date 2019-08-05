Японские автопродажи обвалились в Южной Корее из-за бойкота

По итогам июля продажи японских автоконцернов в Южной Корее резко снизились из-за бойкота, который стал результатом конфликта между Японией и Южной Кореей. Продажи Toyota в июле упали на 32% по сравнению с июлем прошлого года, продажи Honda — на 34%. Результаты продаж сегодня были опубликованы в Южной Корее.

Падение продаж коснулось даже люксового подразделения Toyota — Lexus, который является третьим по популярности в Южной Корее импортным брендом после BMW и Mercedes. Продажи Lexus в июле снизились на 25% по сравнению с июнем. Сами автоконцерны пока не комментируют результаты своих продаж в Южной Корее, однако местные наблюдатели отмечают, что тенденция может продолжиться и в будущем. «Южнокорейская общественность сейчас очень рассержена на Японию. Может так случиться, что в ближайшем времени вождение японских машин даже станет негласным табу в Южной Корее»,— цитирует Reuters профессора Daelim University Ким Пиль Су.

Евгений Хвостик