Бензин в России за пять дней подорожал на 6–7 копеек

Средние цены на бензин Аи-92 и Аи-95 выросли с 29 июля по 2 августа на 6 коп. и 7 коп.— до 42,49 руб. и 45,71 руб. за литр соответственно, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes. Дизель подорожал на 3 коп.— до 46,6 руб. за литр.

Средние оптовые цены на Аи-92 снизились на 821 руб.— до 45 227 руб. за тонну, Аи-95 подешевел на 1 558 руб.— до 47 226 руб. за тонну. Стоимость авиационного керосина снизилась на 735 руб. и составила 57 722 руб. за тонну.

Напомним, 1 июля подошел к концу срок соглашения правительства с нефтяниками о стабилизации цен на бензин. Московская топливная ассоциация сразу же сообщила о росте стоимости горючего в среднем на 14 коп, а премьер-министр Дмитрий Медведев пригрозил расплатой нефтяникам, которые начнут завышать цены.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «Цены на бензин устремились вверх».