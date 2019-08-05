Топ-менеджер «Ленты» Максим Бахтин покинул компанию после двух месяцев работы

Неисполнительный директор торговой сети «Лента» Максим Бахтин неожиданно оставил занимаемую должность после двух месяцев работы. Он был назначен на этот пост лишь в мае 2019 года. Комментируя уход одного из топ-менеджеров, основной владелец «Ленты» Алексей Мордашов поблагодарил господина Бахтина за вклад во время переходного периода, который последовал после приобретения сети, сообщает АБН.

Одновременно с этим стало известно, что Максим Бахтин также ушел с должности заместителя генерального директора по развитию розницы ООО «Севергрупп» (с недавнего времени владеет контрольным пакетом акций «Ленты»). Об этом сообщается на официальном сайте «Севергрупп».

Отметим, что до прихода в «Ленту» в мае 2019 года господин Бахтин являлся генеральным директором онлайн-гипермаркета «Утконос».

С начала августа должность неисполнительного директора торговой сети «Лента» занимает Алексей Куличенко. Он же является финансовым директором управляющей компании ПАО «Северсталь» — ОАО «Северсталь-Менеджмент», а также финансовым директором ООО «Севергрупп».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в начале июня ООО «Севергрупп» Алексея Мордашова завершило выкуп акций у миноритариев торговой сети «Лента». В настоящий момент в собственности компании находится в общей сложности 78,73% акций ритейлера.