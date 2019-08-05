В Анапе опять запретили купаться на всех городских пляжах

Управление ГО и защиты населения администрации Анапы сообщило, что в связи со штормом на море и сильным донным течением, купание на всех пляжах курорта запрещено. За последний месяц подобное предупреждение публиковалось уже несколько раз.

По данным ГУ МЧС по краю, 5 августа в регионе ожидается сильный дождь, ливень с грозой, а в отдельных пунктах град. При грозах ожидается шквалистое усиление ветра до 23-28 м/с. На акватории Черного моря от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 5 августа в Краснодаре сохраняется штормовое предупреждение, объявленное на воскресенье, 4 августа. В городе ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, а также градом и шквалистым усилением ветра до 20–22 м/с.

В администрации Сочи сообщили, что 5 августа на курорте ожидается резкое ухудшение погоды. На участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. «Жителям и гостям курорта рекомендуется принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоемов. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями», - сообщили в мэрии олимпийской столицы.

Василий Хитрых