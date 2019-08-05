В столице Кубани сохраняется штормовое предупреждение

Сегодня, 5 августа, в Краснодаре сохраняется штормовое предупреждение, объявленное на воскресенье, 4 августа. Как сообщили в администрации краевого центра, в городе ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, а также градом и шквалистым усилением ветра до 20–22 м/с.

По данным синоптиков, в понедельник, 5 августа, местами по Краснодарскому краю ожидается кратковременный дождь, гроза, а в отдельных пунктах – сильный дождь с градом. Ветер будет западный со скоростью 6-11 м/с, местами и при грозах его порывы достигнут 15-20 м/с, а в отдельных пунктах – 23-28 м/с. Температура воздуха днем будет в пределах +22… +27°, местами воздух прогреется до +29°.

В мэрии Краснодара сообщили, что после воскресного ливня заявок от жителей о подтопленных территориях не поступало, проезд общественного транспорта не был затруднен, а специалисты центра мониторинга дорожного движения и транспорта во время дождя провели объезд по городу, в результате которого подтоплений на улично-дорожной сети не зафиксировали.

Василий Хитрых