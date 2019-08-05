К гимназии № 92 в Краснодаре пристроят новый корпус

Мэр кубанской столицы Евгений Первышов сообщил на встрече с жителями Центрального округа Краснодара, что к гимназии № 92 будет пристроен новый корпус. По словам градоначальника, здание на 300 мест со спортивным и актовым залами, столовой и учебными классами по улице Пионерской, 38 уже запроектировано. Работы стартуют в августе.

Ввести в эксплуатацию новый корпус гимназии планируется в 2020 году. Также на территории этого жилого района зарезервирован участок под строительство детского сада. Он появится по 1-му Западному проезду, на месте снесенного аварийного жилья.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в краснодарском микрорайоне Губернский откроется детский сад «Сказочный город» на 300 мест. Его построила компания «ЮСИ», а выкупить для нужд города предполагается за счет средств муниципального и краевого бюджетов. Планируется, что после выкупа пройдет два-три месяца для оформления садика в собственность и получения лицензии.

Василий Хитрых