В Краснодаре откроют детский сад «Сказочный город» на 300 мест

В краснодарском микрорайоне Губернский откроется детский сад «Сказочный город» на 300 мест. Его построила компания «ЮСИ», а выкупить для нужд города предполагается за счет средств муниципального и краевого бюджетов. Планируется, что после выкупа пройдет два-три месяца для оформления садика в собственность и получения лицензии, сообщили в мэрии.

В здании детсада 16 групповых ячеек, ясли для детей в возрасте от двух месяцев до одного года, а также в возрасте от одного года до трех лет. Во всех группах первого этажа сделаны теплые полы. В ясельных группах установлены манежи, горки, пеленальные столы. Все раздевалки оборудованы шкафами для просушки детской одежды. На втором этаже «Сказочного города» — музыкальный, физкультурный и актовый залы, административные и хозяйственно-бытовые помещения. Все группы оснащены мебелью и игровым оборудованием. В садике также есть лифт для детей с ограниченными возможностями. Во дворе — 16 игровых и три спортивные площадки.

Василий Хитрых