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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сбербанк готов прокредитовать мэрию Воронежа на 1 млрд рублей

Администрация Воронежа подвела итоги двух тендеров на открытие одинаковых возобновляемых кредитных линий для городского бюджета по 500 млн руб. сроком —действия на один год. Победителем стал Сбербанк, запросивший 8,03% годовых за первую линию и 8,02% — за вторую. Это порядка 40 млн руб. от каждого из кредитов.

Вторым участником стал банк «Открытие», предлагавший ставку в 8,06% годовых. В пресс-службе мэрии ранее поясняли, что бюджет привлекает новые кредитные линии «в связи с истечением срока действия предыдущих». «У муниципалитета сейчас нет потребности в привлечении кредитных средств, данная процедура не влечет повышения кредитной нагрузки на бюджет города. Но принято решение обеспечить в 2019 году потенциальную возможность привлечения заемных средств в случае необходимости»,— говорили в пресс-службе.

Сергей Калашников


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