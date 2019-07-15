Мэрия Воронежа ищет банки для кредитных линий на 1 млрд рублей

Администрация Воронежа опубликовала два тендера на открытие одинаковых возобновляемых кредитных линий для городского бюджета по 500 млн руб. сроком действия на один год. Максимальная цена контракта по каждому тендеру составляет 42,5 млн руб., что соответствует ставке в 8,5% годовых. Как сообщается на портале косзакупок, заявки на участие в аукционе принимаются до 29 июля, он пройдет 31 июля.

В пресс-службе мэрии ранее поясняли, что бюджет привлекает новые кредитные линии «в связи с истечением срока действия предыдущих». «У муниципалитета сейчас нет потребности в привлечении кредитных средств, данная процедура не влечет повышения кредитной нагрузки на бюджет города. Но принято решение обеспечить в 2019 году потенциальную возможность привлечения заемных средств в случае необходимости»,— пояснили в пресс-службе.

Сергей Калашников