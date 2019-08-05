Российский суд заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя Демократической партии Молдавии бизнесмена Владимира Плахотнюка по делу о контрабанде наркотиков. «Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Плахотнюку меру пресечения в виде содержания под стражей заочно»,— объявил судья (цитата по ТАСС).

Мера пресечения начнет действовать с момента возможной экстрадиции Владимира Плахотнюка в Россию. Следствие настаивает, что молдавский политик находится в США и оно будет добиваться высылки Владимира Плахотнюка в Москву.

Адвокат молдавского политика Дарья Константинова заявила, что уголовное дело носит «политический характер», а в его действиях нет состава преступления.

Владимир Плахотнюк был объявлен Россией в международный розыск. В 2017 году он был заочно арестован Басманным райсудом по ходатайству ГСУ СКР. Следственный комитет считает, что Владимир Плахотнюк причастен к организации неудачного покушения на молдавского и российского предпринимателя Ренато Усатого.

В феврале бизнесмен стал фигурантом второго дела в России. Правоохранительные органы назвали Владимира Плахотнюка организатором схемы вывода десятков миллиардов рублей из РФ. В рамках дела был арестован один человек.

В июне Владимир Плахотнюк покинул пост председателя Демократической партии Молдавии и предположительно уехал в Лондон. В том же месяце МВД РФ обвинило его в контрабанде наркотиков. По данным ведомства, крупные партии гашиша переправлялись из Северной Африки транзитом через страны ЕС в страны СНГ, в том числе в Россию.

Подробности третьего дела — в публикации «Владимиру Плахотнюку нашли гашиш».