Корпорация «Гринн» получила 4,3 млрд рублей убытка в 2018-м

АО «Корпорация "Гринн"», головное юрлицо крупного собственника торговой недвижимости в ЦФО, стало убыточным по итогам 2018 года. Как сообщается в бухгалтерской отчетности АО, опубликованной «СПАРК-Интерфакс», она получила 4,27 млрд руб. убытков. Годом ранее основанная Николаем Грешиловым компания получила 70,89 млн руб. чистой прибыли. Выручка «Гринна» в 2018 году сократилась до 28,27 млрд руб. (32,03 млрд руб. в 2017-м).

Ранее стало известно о планах корпорации «Гринн» уступить бизнес продуктового ритейла «Линия» и все свои объекты коммерческой недвижимости общей площадью 1,2 млн кв. м петербургскому холдингу «Адамант» через переуступку долгов перед Сбербанком, Россельхозбанком и банком «Россия» на 24 млрд руб. Николай Грешилов, впрочем, заявлял, что «активы компании привлекательны, за них борются», а «никакие сделки на сегодня не закрыты». Конкретного ответа о том, ведутся ли переговоры с «Адамантом» господин Грешилов не давал. В пресс-службе корпорации отвечать на него также отказались.

Подробнее о сделке читайте в материале “Ъ-Черноземье” «''Адамант'' пускает корни в Черноземье».

Сергей Калашников