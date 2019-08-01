Николай Грешилов заявил о незакрытых сделках по активам корпорации «Гринн»

Учредитель корпорации «Гринн» Николай Грешилов прокомментировал в корпоративной газете «Друг для друга» публикацию “Ъ-Черноземье” о возможной передаче сети продуктовых гипермаркетов «Линия» под контроль петербургскому девелоперу «Адамант» из-за сложностей с реструктуризацией долгов. «Финансовые вопросы с банками на сегодня урегулированы. Большую помощь в этом оказали губернатор Орловской области Андрей Клычков и позднее врио губернатора Курской области Роман Старовойт, за что я им, кстати, очень благодарен,— цитирует господина Грешилова издание.— В любом бизнесе надо соблюдать определенные правила, я всегда им следую: создающиеся активы можно будет всегда продать, они должны быть интересны для покупателей. Ведь все продается, кроме святого — родителей, детей, друзей, Родины... Статья — лишнее свидетельство того, что активы корпорации "Гринн" привлекательны, за них борются. В прошлом году, скорее всего, поэтому муссировались слухи, кого только не называли в качестве потенциальных приобретателей. Скажу так: все работает, и никакие сделки на сегодня не закрыты».

Конкретного ответа о том, ведутся ли переговоры с «Адамантом» господин Грешилов не дает. В пресс-службе корпорации отвечать на него также отказались.

Ранее “Ъ-Черноземье” сообщил о планах корпорации «Гринн» уступить бизнес продуктового ритейла «Линия» и все свои объекты коммерческой недвижимости общей площадью 1,2 млн кв. м «Адаманту» через переуступку долгов перед Сбербанком, Россельхозбанком и банком «Россия» на 24 млрд руб. В «Гринн» сделку не комментировали, но подтверждали, что «перераспределение кредитной нагрузки происходит благодаря привлечению инвестиций от сторонних компаний».

Подробно о смене собственников в юрлицах корпорации, в материале “Ъ-Черноземье” «''Адамант'' пускает корни в Черноземье».

Ирина Лобанова