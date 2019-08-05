Задержан подозреваемый в нападении на сотрудника ОМОНа на матче «Зенит» – «Краснодар»

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) по факту травмирования сотрудника Росгвардии во время футбольного матча «Зенит» – «Краснодар», состоявшегося в субботу, 3 августа. В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина 1994 года рождения, сообщили в региональном ГСУ СК РФ.

По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории стадиона «Газпром-Арена», из хулиганских побуждений ударил заместителя командира оперативного батальона ОМОН ГУ Росгвардии, находившегося при исполнении должностных обязанностей. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что один из омоновцев был вынужден обратится за медицинской помощью после потасовки с фанатами во время футбольного матча «Зенит» – «Краснодар».