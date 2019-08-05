Минфин России увеличит покупку валюты на 246,2 млрд рублей

Минфин России увеличит объем закупаемой валюты с 7 августа по 5 сентября на 246,2 млрд руб., на это будут потрачены дополнительные доходов от нефти, сообщается на сайте министерства. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,2 млрд руб.

Согласно прогнозу, дополнительные доходы от нефти составят 237 млрд руб.

Минфин ежемесячно покупает валюту за счет дополнительных доходов от продажи нефти, если она дороже $40 за баррель. Полученные деньги отправляются в резерв.

В июле Минфин снизил объем закупок иностранной валюты: по 4 июля он составлял 16,3 млрд руб. в день, по 6 августа будет составлять 10 млрд руб. Сокращение объема закупок связано с уменьшением дополнительных доходов бюджета из-за снижения цены на нефть.

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