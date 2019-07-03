Минфин сокращает валютные закупки

Минфин в июле снизит объем закупок иностранной валюты: по 4 июля он составлял 16,3 млрд руб. в день, по 6 августа будет составлять 10 млрд руб., сообщили в ведомстве. Сокращение объема закупок связано с уменьшением дополнительных доходов бюджета из-за снижения цены на нефть.

Объем покупки валюты по бюджетному правилу с 5 июля по 6 августа составит 231 млрд руб.— по 10 млрд руб. в день, следует из сообщения Минфина РФ. К этим цифрам добавляется объем покупок Центробанка в счет отложенных во второй половине 2018 года интервенций на 2,8 млрд руб. в день, или на 64,4 млрд руб. в месяц. Таким образом, всего ЦБ купит за отчетный период валюту на 295,4 млрд руб., тратя по 12,8 млрд руб. в день против ежедневных покупок на 19,1 млрд руб. в текущем периоде (закупки Минфина в период с 7 июня по 4 июля по плану составили 310,3 млрд руб.— по 16,3 млрд руб. в день).

Напомним, Минфин в феврале 2017 года начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Объем таких покупок в 2018 году составил 4,2 трлн руб., эти средства предназначены для направления в Фонд национального благосостояния. ЦБ в середине сентября приостановил до конца 2018 года покупки валюты на рынке для Минфина, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков.

Однако в январе Центробанк возобновил покупки валюты по бюджетному правилу. Кроме того, с 1 февраля регулятор возобновил отложенные из-за приостановки покупки валюты и будет проводить их равномерно в течение 36 месяцев.

Сокращение объема закупок связано со снижением объема дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанных с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем. Так, по данным ведомства, средняя цена на нефть марки Urals в июне сложилась в размере $61,93 за баррель против средней майской цены $70,93 за баррель. По прогнозам Минфина, в июле дополнительные доходы от нефти составят 256,9 млрд руб., по итогам июня отклонение составило минус 25,9 млрд руб.

Отдел экономики