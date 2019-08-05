В Краснодаре введен в эксплуатацию проблемный ЖК «Каскад»

Дольщики проблемного жилого комплекса «Каскад» по улице Леваневского в столице Кубани получат ключи от своих квартир. По словам первого вице-губернатора Кубани Андрея Алексеенко, в пятницу, 2 августа, региональный департамент по надзору в строительной сфере выдал заключения о соответствии на эти два жилых комплекса. Итоговые проверки на обоих объектах не выявили нарушений на инженерных системах, отвечающих за безопасность. Также была проверена готовность всех систем обеспечения жильцов коммунальными ресурсами.

ЖК «Каскад» компания «УДП» должна была достроить еще в 2015 году. Однако собственники 277 квартир вынуждены были ждать вплоть до сегодняшнего дня. В августе прошлого года был арестован застройщик «Каскада» Алексей Волгин. По словам Андрея Алексеенко 29 августа 2018 года ЖК получил технические условия на подключение к электроэнергии. Жилой комплекс планировали сдать в эксплуатацию до конца 2018 года.

Ранее дольщики ЖК «Каскад» не единожды выходили с пикетами под стены краевой администрации. В апреле этого года в отношении еще троих жителей Краснодара, занимавших руководящие должности в ООО «УДП» и ООО «КСК» (подрядчик на объекте), краснодарской прокуратурой было утверждено обвинительное заключение по делу о хищении денежных средств дольщиков. У 236 участников долевого строительства было похищено более 800 млн руб. Для обеспечения компенсации причиненного ущерба пострадавшим принято решение наложить арест на имущество обвиняемых.

Дмитрий Михеенко