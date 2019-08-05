Суд признал законным штраф администрации Адмиралтейского района, наложенный УФАС

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал законность постановления о назначении штрафа, вынесенного Санкт-Петербургским УФАС администрации Адмиралтейского района. Антимонопольный орган наказал районных чиновников за проведение конкурса по выбору управляющей компании в доме, где уже было создано ТСЖ.

Как сообщили в УФАС, районная администрация не имела правовых оснований на проведение соответствующего конкурса, поскольку еще в 2017 году собственники жилья в этом доме реализовали свое право на выбор способа управления домом и создали ТСЖ «Дом Шлегель» (Гороховая улица, 39, лит. А). Однако конкурс по выбору УК все же был проведен, а требование антимонопольщиков аннулировать его итоги было проигнорировано. УФАС назначило за это нарушение штраф в общем размере 320 тыс. руб. Данное решение было обжаловано, но в итоге суд подтвердил законность действий антимонопольного органа.

Кроме этого, в УФАС отметили, что всего администрации Адмиралтейского района за нарушения при проведении конкурсов на выбор управляющих компаний назначено семь штрафов на общую сумму 1,1 млн руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Выборгском районе Петербурга был оштрафован директор управляющей компании, работавшей без соответствующей лицензии.