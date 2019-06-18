Директор управляющей компании в Петербурге оштрафован за работу без лицензии

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга по обращению местных жителей провела проверку в отношении управляющей компании ООО «УК "Аксиома-Сервис"», в чьем ведении находится многоквартирный дом №59 по Большой Озерной улице. Было установлено, что в нарушение требований жилищного законодательства УК управляла жилым домом без включения в Реестр лицензий Санкт-Петербурга с апреля 2017 по март 2019 года, сообщили в надзорном ведомстве.

Материалы проверки направлены в Государственную жилищную инспекцию для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Генеральному директору управляющей компании назначен штраф в размере 60 тыс. рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что после выявленных многочисленных нарушений прокуратура дисквалифицировала председателя одного из ТСЖ в Красногвардейском районе Петербурга.