В Перми прошел митинг с возложением цветов и венков к памятнику «Разорванное братство»

В Перми в День воздушно-десантных войск прошел митинг с возложением цветов и венков к памятнику «Разорванное братство», собравший ветеранов ВДВ, спецназа ГРУ, участников боевых действий в «горячих точках», представителей краевого и городского советов ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, общественных организаций, краевых и городских властей.

В мероприятии, посвященном 89-й годовщине создания Воздушно-десантных войск, приняли участие главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, председатель общественной организации «Союз десантников России» Андрей Поздеев, депутаты Законодательного собрания Сергей Яшкин и Николай Благов, и. о. председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, вице-спикер Думы Алексей Грибанов, представитель Всероссийской организации «Боевое Братство» и «Союза пограничников Прикамья» Ирек Шигабутдинов.

«Спасибо представителям старшего поколения, тем, кто создавал ВДВ, с честью проявил себя при выполнении боевых задач! Для молодежи служба в десантных войсках – это не только заветная мечта, но и лучшая жизненная школа, проверка на прочность. Мы верим, что сегодняшние десантники достойны своих предшественников и всегда готовы доказать это делом. От души желаю всем здоровья, счастья и мирного неба над головой!» – отметил в своем выступлении Дмитрий Малютин.

Участники митинга почтили память погибших при исполнении воинского долга десантников минутой молчания, возложили цветы и венки к памятнику «Разорванное братство» и к Вечному огню.

Ранее десантники традиционно собрались на набережной Камы и прошли колонной по улицам Монастырской и Сибирской до сквера Советской Армии, где возложили цветы и венки к памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу. На стадионе «Юность» в рамках культурно-спортивного мероприятия «День ВДВ – 2019» прошли спортивные соревнования.