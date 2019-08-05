Краснодарский край стал лидером на Юге России по объему портфеля микрозаймов

Среди регионов ЮФО и СКФО по состоянию на 1 апреля этого года лидером по объему портфеля микрозаймов, предоставленных индивидуальным предпринимателям, является Краснодарский край (957 млн руб.). Следом идут Ростовская область (927 млн руб.) и Чечня (522 млн руб.), сообщает Южное ГУ Банка России.

В целом же портфель микрофинансовых организаций Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по данным на 1 апреля достиг 9,7 млрд руб. Рост по сравнению с аналогичной датой прошлого года составил 31%.

Сообщается, что портфель микрозаймов, предоставленных индивидуальным предпринимателям в двух округах, достиг 4,3 млрд руб., юридическим лицам – 2,1 млрд руб., физическим лицам (кроме онлайн-микрозаймов) – 2,3 млрд руб. Портфель розничных онлайн-микрозаймов составил 1,04 млрд руб.

Уточняется, что рост совокупного портфеля микрозаймов происходит при сокращении численности МФО (-11% за январь-март 2019 года). По состоянию на 1 апреля число таких организаций составило в двух округах 190 компаний.

«Данный тренд обусловлен, в том числе, мероприятиями Банка России по оздоровлению финансового рынка и выводу недобросовестных и недействующих игроков», - прокомментировали в Южном ГУ ЦБ.

Совокупная чистая прибыль по рынку МФО Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в январе-марте составила 21,5 млн руб.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, Краснодарский край занял четвертое место среди российских регионов по количеству выданных займов микрофинансовыми организациями. Так, во втором квартале 2019 года на Кубани было выдано 151,5 тыс. микрозаймов. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 4,2%.

Дмитрий Михеенко