Опрос показал готовность шотландцев голосовать за независимость

На референдуме за отделение Шотландии от Великобритании готово проголосовать 46% населения автономной области, передает Reuters со ссылкой на данные социологического опроса The Ashcroft National Poll, основанного бизнесменом и политиком Майклом Ашкрофтом. Против отделения выступило 43%.

Политик провел опрос по поводу голосования на референдуме после визита в регион премьер-министра страны Бориса Джонсона. Господин Ашкрофт является критиком действующего премьер-министра.

В апреле опрос Panelbase, проведенный для The Sunday Times, показал, что большинство (59% к 41%) жителей Шотландии проголосуют за независимость, если Великобритания покинет Евросоюз без заключения сделки.

Вопрос о выходе Великобритании из ЕС начали активно обсуждать в 2016 году. В стране прошел референдум, где было решено, что королевство покинет союз. Однако дата «Брексита» не раз менялась. После последних переговоров лидеры стран Евросоюза согласились на отсрочку «Брексита» до конца октября.

О том, чем может грозить «Брексит»,— в публикации “Ъ” «Уж “Брексит” близится».