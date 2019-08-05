Трефилов ушел с поста тренера женской сборной России по гандболу

Евгений Трефилов покинул пост главного тренера женской сборной России по гандболу. Господин Трефилов перейдет на должность вице-президента Федерации гандбола России и будет курировать всю систему женских национальных сборных.

На посту тренера национальной команды его заменит Амброс Мартин, возглавляющий женский клуб «Ростов-Дон». Это решение уже одобрил исполком федерации гандбола, сообщает ее пресс-служба.

Евгений Трефилов возглавлял женскую сборную России с 1999 по 2019 год (с небольшим перерывом в 2012–2013 годах). Под его руководством российская команда выиграла золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016). Сборная также четырежды становилась чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009), по два раза выигрывала серебряные (2006, 2018) и бронзовые (2000, 2008) медали чемпионатов Европы.