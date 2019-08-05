«Ставка сделана исключительно на силовой сценарий»

Кандидатам на выборах могут упростить процедуру сбора подписей — по крайней мере, это допустила глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии 2 августа. Эксперты уже подготовили предложения, которые, по ее словам, позволят сделать механизм «более определенным, чтобы было меньше возможностей интерпретировать те или иные статьи и чтобы не было шансов по надуманным поводам отторгать кандидатов». Один из вариантов — собирать подписи через портал «Госуслуги». Тем временем 3 августа прошла очередная несогласованная массовая акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Полиция сообщила о 600 задержанных, а правозащитный портал «ОВД-Инфо» — о 1 тыс. Правоохранители, как и неделей ранее, действовали жестко. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что ситуация будет только ухудшаться.

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Мясо не помогло, протесты продолжаются: фестиваль «Шашлык Live» в Парке Горького был, пожалуй, единственным политтехнологическим и мирным решением вопроса. В остальном же ситуация отдана на откуп силовикам. Они действуют привычными методами, которые получили в народе название «винтилово». Одновременно раскручивается тема очередной «цветной революции». В нынешней России тот, кто не согласен с властью, — организованный провокатор на деньги Запада.

Поскольку посадить всех физически невозможно, значит, впереди — новые акции, и прогноз крайне негативный. Ситуация будет еще больше обостряться, а политический кризис — усугубляться.

Отпускной сезон скоро закончится, и до единого дня голосования остается все меньше времени, то есть эскалация не за горами. Мы знаем, что и в регионах не все идет гладко. К тому же западное общественное мнение постепенно просыпается. Еще чуть-чуть — и даже допуск всех кандидатов до выборов не поможет: протестующие захотят большего.

Кроме того, накладывается еще так называемое внутреэлитное противостояние. Ситуация выглядит несколько странно: отвечает за все Сергей Собянин и силовики, а руководство страны дистанцировалось от происходящего. Хотя и сам мэр Москвы немногословен, то есть все решают СК, полиция и Росгвардия. Немало может найтись охотников задаться вопросом: а так ли похорошела Москва при Сергее Семеновиче Собянине? Есть повод отправить куда надо соответствующую аналитическую записку.

Что же делать? Наверное, для начала дать людям свободу — погуляли да разошлись, что может быть проще? Аресты, политзаключенные выгодны в первую очередь оппозиции — это яркая демонстрация западным партнерам, что не только Москва не очень похорошела, но и вся Россия разворачивается куда-то назад. Логично было бы анонсировать перемены хотя бы в будущем. Но ничего этого не будет. Ставка сделана исключительно на силовой сценарий.

Главное заключается в том, что власть не хочет верить, что ее кто-то может не любить.

Она уверена, что большинство за нее, а с этими «цветными заговорщиками» легко справиться. При этом сложно сказать, насколько сильно наше государство любит свой народ. Нового Крыма — вот чего не хватает. Это бы помогло свернуть протест, а сейчас предложить нечего.

Остается пугать «цветными революциями» и засланными провокаторами. Но дальше-то что? Нет уверенности в светлом завтра, вот люди и выходят. Так что этот кризис затянется надолго — он внутри системы.

Вспомним Петербургский форум: вместо инвестиций все разговоры были про дело Калви и про то, кого еще посадят. Силовой сценарий как национальная идея — так что ли? Человек с дубинкой — символ нашего настоящего? Хорошо все-таки, что не с ружьем, но лиха беда начало.