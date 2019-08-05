ФК «Ростов» оштрафовали на 650 тыс. рублей за инцидент с болельщиками «Спартака»

Дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал футбольный клуб «Ростов» на 650 тыс.руб. за недостаточное обеспечение безопасности болельщиков на стадионе «Ростов-Арена» во время проведения матча «Ростов» - «Спартак». Соответствующая информация размещена на сайте РФС. Причиной для взыскания стало избиение болельщиков «Спартака» ОМОНом на стадионе после игры.

РФС также оштрафовал московский клуб на 150 тыс. руб. за неправомерные действия зрителей, которые использовали пиротехнику во время матча.

Подробнее об инциденте читайте в материале „Ъ-Юг“ «Недолго файер полыхал»

Дарья Голякова