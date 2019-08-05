Минтранс не ждет роста цен на авиабилеты из-за переноса серверов в Россию

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил журналистам, что не ожидает подорожания авиабилетов после переноса в Россию серверов международных систем бронирования билетов. Согласно постановлению правительства, серверы с персональными данными должны быть перенесены не позднее 31 октября 2021 года.

По словам министра, при переносе серверов «ничего страшного не произойдет», и весь «процесс будет идти ровно по плану». «Мы понимаем, как это сделать, и я не думаю, что это вызовет какие-то катаклизмы или удорожание билетов. Нормальная, спокойная, рабочая история»,— отметил глава Минтранса (цитата по «РИА Новости»).

Документ о переносе серверов разрабатывался министерством с 2018 года. Изначально он предусматривал требование о переносе в Россию только инвенторных систем, в которых содержится информация о пассажирах, рейсах, наличии мест, тарифах и допуслугах перевозчика. Итоговое же постановление распространяется и на глобальные дистрибутивные системы, через которые авиакомпании продают билеты туристическим агентствам. В случае отказа систем от переноса авиакомпании и билетные агрегаторы не смогут работать с ними.

Почему правительство откладывало введение новых требований, читайте в материале “Ъ” «Минтранс отложил бронирование».