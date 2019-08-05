Реки Приамурья постепенно возвращаются в свои русла

Паводковая волна, прокатившись по большей части Амурской области, подходит к восточным границам региона. По данным регионального правительства, на 5 августа подтоплено чуть более полусотни жилых домов в 41 населенном пункте Приамурья (для сравнения: еще неделю назад в воде стояло около 600 домов).

За минувшие сутки вода зашла в 16 домов в Михайловском районе и в один дом в Ивановском районе. Территории выше по течению реки Амур уже приводят в порядок.

Первыми две недели назад большую воду встретили жители Селемджинского и Мазановского районов, именно эти территории, по предварительным данным, пострадали больше остальных. Основная волна отступила, но подтопленным в Мазановском районе остается 21 частный жилой дом, в Селемджинском — пять. В Белогорске за сутки от воды освободились сразу все 55 подтопленных жилых домов, но под водой остается 350 дачных участков. Из-за последствий паводка обесточены поселки Майский и Ивановский в Мазановском районе. Без транспортного сообщения остается 14 сел в семи районах области. В списках эвакуированных значится почти 2,4 тыс. жителей Приамурья.

Ущерб еще не подсчитан, но уже очевидно, что помимо жилого сектора и транспортной инфраструктуры серьезно пострадали сельхозугодья. В целом по области от паводковых вод и проливных дождей пострадало более 169 тыс. га посевов.

Основная паводковая волна на днях покинет Приамурье, но регион продолжают заливать сильные ливни. В минувшие выходные затопило улицы Благовещенска. По данным администрации города, за час в областном центре выпало более 44 мм осадков, что характеризуется как опасное метеорологическое явление. Прогноз на ближайшие дни также неблагоприятный.

Майя Зорина, Благовещенск