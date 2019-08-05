Глава Стерлибашевского района отправлен в отставку по собственному желанию

Глава администрации Стерлибашевского района Башкирии Фанур Туктаров, работавший в этой должности с 2012 года, подал в отставку, сообщил сегодня на оперативном совещании врио главы республики Радий Хабиров. Он пояснил, что «Фанур Зуфарович попросился по личному желанию». И.о. главы администрации назначен Рустам Рахмангулов. В конце прошлой недели он был назначен заместителем главы района по инвестициям, развитию предпринимательства и потребительского рынка, а до этого, с апреля 2018 года занимал аналогичную должность в администрации Стерлитамака. Конкурс на замещение должности главы назначен на 27 августа.

Рустаму Рахмангулову 36 лет. Родился в январе 1981 года в Стерлитамаке. В 2003 году окончил Стерлитамакский государственный педагогический институт по специальности «филология», квалификация — учитель башкирского языка, литературы и истории. Карьеру начинал учителем истории в Башкирском лицее-интернате №3. В 2013 — 2016 годах возглавлял село Красноусольский. Затем был назначен главным советником отдела по работе с органами местного самоуправления управления главы Башкирии по взаимодействию с муниципальными образованиями.

Влада Шипилова