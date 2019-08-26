Клер Фитцсиммонс, ученый экспедиции на «Титаник»

Судьба парохода

На «Титанике» снова побывали люди — участники первой за 15 лет экспедиции к легендарному затонувшему кораблю. И у них плохие новости для любопытного человечества — пароход… доедают. Как это? Разберемся. Нам поможет в этом доктор Фитцсиммонс из Ньюкаслского университета (Великобритания), участвовавшая в экспедиции в качестве ученого. Но перед этим напомним: сам «Титаник» покоится на глубине 3800 метров в Атлантике уже более столетия и все это время неизменно вызывает интерес у людей. Он даже снялся у Джеймса Кэмерона в фильме «Призраки бездны». Да и по итогам нынешней экспедиции (ее выполнила та же команда, что недавно спускалась на дно Марианской впадины) тоже собираются снять документальный фильм, а одной из научных целей было изучение обитающих на «Титанике» морских существ. И вот тут выяснилось самое печальное: по словам Клер, на корабле живут микробы, которые… «поедают» железные конструкции, создавая что-то вроде сталактитов из ржавчины. Достаточно легкого воздействия и эти сталактиты мгновенно превращаются в пыль! Сам факт второй гибели «Титаника» уже давно предсказан, но теперь ученые своими глазами увидели последствия происходящего. Например, они не нашли капитанскую ванну, которую все так любили фотографировать,— ее больше нет. Согласно текущим прогнозам, окончательно «Титаник» превратится в пятно ржавчины на дне Атлантики в 2030 году. Но есть и хорошая новость: ученые обследовали корабль с помощью метода фотограмметрии. Говорят, в будущем это поможет воссоздать его в виртуальной и дополненной реальности, и для погружения больше не понадобится подводный аппарат с длинным названием DSV Limiting Factor. Можно будет просто надеть виртуальные очки.

Кирилл Журенков