Четвертый тур

«Урал»—«Ростов» 2:2
Панюков,14; Ильин, 81 — Шомуродов, 67; Сигурдарсон, 85.
«Крылья Советов»—«Локомотив» 1:2
Соболев, 88 — Смолов,15; Крыховяк, 90+4.
«Спартак»—«Динамо» 0:0
Удаление: Понсе («Спартак»), 35.
«Зенит»—«Краснодар»1:1
Дзюба, 90+1 — Дуглас Сантос, 80 (автогол).
«Тамбов»—«Арсенал» 0:1
Луценко, 13.
«Рубин»—ЦСКА 0:1
Чалов, 41.
Турнирная таблица
Матч «Сочи»—«Уфа» завершился после подписания номера в печать. Матч «Ахмат»—«Оренбург» пройдет сегодня.
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