05 августа, понедельник
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Четвертый тур

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

«Урал»—«Ростов» 2:2

Панюков,14; Ильин, 81 — Шомуродов, 67; Сигурдарсон, 85.

«Крылья Советов»—«Локомотив» 1:2

Соболев, 88 — Смолов,15; Крыховяк, 90+4.

«Спартак»—«Динамо» 0:0

Удаление: Понсе («Спартак»), 35.

«Зенит»—«Краснодар»1:1

Дзюба, 90+1 — Дуглас Сантос, 80 (автогол).

«Тамбов»—«Арсенал» 0:1

Луценко, 13.

«Рубин»—ЦСКА 0:1

Чалов, 41.

Турнирная таблица


ИВНПМО
1. «Зенит»43107:210
2. ЦСКА43014:39
3. «Ростов»42209:78
4. «Локомотив»42115:47
5. «Рубин»42113:27
6. «Краснодар»42117:47
7. «Урал»42118:67
8. «Арсенал»42117:67
9. «Динамо»41213:25
10. «Спартак»41213:45
11. «Уфа»31026:73
12. «Тамбов»41034:53
13. «Ахмат»31021:43
14. «Крылья Советов»41036:73
15. «Оренбург»30032:60
16. «Сочи»30030:60

Матч «Сочи»—«Уфа» завершился после подписания номера в печать. Матч «Ахмат»—«Оренбург» пройдет сегодня.

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