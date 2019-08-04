«В аутентичности кухни сомневаться не приходится»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дарья Цивина рассказывает о том, что предлагает сеть японских раменных.

Меню японского «Мацуя», о котором я вам уже рассказывала, на днях расширится, но базовые блюда можно пробовать прямо сейчас, хотя бы для того, чтобы иметь верную систему вкусовых координат. Ведь в аутентичности кухни японской сети, вышедшей на российский рынок под присмотром шефа Есуки Накояма в рамках государственной программы по продвижению национальной кухни за границей, сомневаться не приходится.

Тем временем еще одна сеть японских раменных этих летом появилась в Петербурге, называется она Chou Do и принадлежит сети пекарен-кондитерских «Буше» в партнерстве с экспертом по японской лапше Кадзу Кидзима. В меню Chou Do четыре вида рамена: классический сею, рамен мисо со свининой, сио с креветками и веган-мисо. Все стоят по 250 руб. за полпорции и 400-450 руб. за полную порцию объемом 700 мл.

Есть в меню еще и рис с говядиной гюдон, три вида гедза, салаты и рамен без бульона абура соба, все по 300-350 руб. Особенность новорожденной японской сетки от «Буше» и главное отличие от всех прочих раменных заключается в том, что тут варят кофе собственной обжарки из небольших лотов, а это, согласитесь, сразу заметно европеизирует всю концепцию. Да, и главное — к Новому году первая раменная Chou Do обещает появиться в Москве.