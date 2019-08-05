«Силы правопорядка превратились в самое доступное эмиграционное агентство страны»

В Евросоюзе призвали немедленно отпустить задержанных на несогласованной акции в Москве. На итоги митинга 3 августа обратили внимание и в МИД Германии: там уверены, что действия Росгвардии

не соответствовали мирному характеру протестов. В ответ на это в российском Министерстве иностранных дел призвали не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. Может ли внимание европейских властей чем-то помочь задержанным? Об этом — обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич.

Акция протеста в минувшую субботу снова удалась. Правда, на этот раз основными участниками стали не москвичи, а представители органов правопорядка. В центре города прошли массовые учения различных служб и подразделений. Причем самих протестующих при этом почти не было — их полиция согнала с бульваров и площадей в соседние переулки, а на освобожденных пространствах выстраивались шеренги и каре. Бойцы создавали цепь, шли вперед и отступали назад. А когда надо было выполнять план по «валу», то на территорию допускались горожане на которых и отрабатывались элементы «руки за спину, голова в пол».

На Трубной площади в какой-то момент дошло до смешного: несколько сотен человек оказались заперты буквально со всех сторон, при этом из громкоговорителя продолжали нестись призывы «не мешать отдыхать гражданам и гостям столицы». А полицейские отправляли людей в разные стороны, где те опять утыкались в заслон. И все это сопровождалось работой «пятерок» в шлемах с заклеенными забралами. Я стал свидетелем нескольких десятков задержаний, и лишь в одном случае можно было найти причинно-следственную связь, когда забрали девушку с политплакатом у памятника Пушкина.

В основном же брали праздношатающихся и мирно сидящих на скамейках. В автозаки заталкивали панков и гастарбайтеров. На вопрос — по каким признакам выбираются кандидаты на поездку в ОВД — ответа я так и не получил. Предложили обратиться в пресс-службу. Пользуясь случаем, обращаюсь. А пока не скажут, буду предполагать, что начальство просто поставило задачу наполнять автозаки по мере поступления оных. Подъезжали автобусы, следовали приказы по рации и все ближайшие скамейки опустошались. «Палочная система» в ее лучшем и наиболее показательном виде: неважно кто, неважно почему — главное количество. Просто фантасмагория какая-то.

Акция протеста в Москве 3 августа — в онлайн-трансляции “Ъ” Читать далее

Хотя и задержанные удивляли. Большинство даже не спрашивали причину действий людей в шлемах, а спокойно, порой даже улыбаясь, отправлялись в автобусы. Возможно, что увидев такие немотивированные действия правоохранителей, люди посчитали, что любой вопрос или претензия могут превратиться в сопротивление полиции, а там и до дубинок недалеко.

Хотя существует и другая версия: как мне рассказали на прошлой неделе, среди московской молодежи циркулируют слухи, что пара штрафов, полученных на подобных мероприятиях, позволяют подавать на статус беженца в странах Европы. Тем более что в ЕС еще после 27 июля заявили, что массовые задержания в Москве подрывают права россиян на свободу слова и собраний.

А учитывая рост отъездных настроений, можно констатировать, что силы правопорядка превратились еще и в самое доступное эмиграционное агентство страны.

Так и прошла суббота на бульварах столицы. Довольно бессмысленно, местами беспощадно и в целом бесперспективно.