«Машины были построены или специально переделаны для съемок»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский рассказывает о том, какие машины были задействованы в съемках фильмов «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Тачка на миллион».

В августе на экраны выходят два фильма, которые можно назвать автомобильными. Фильмы очень непохожие, как и автомобили. Восемь фильмов франшизы «Форсаж» заработали более $5млрд. Герои этой истории давно превратились из андеграундных стритрейсеров в супергероев, противостоящих злодеям глобального масштаба. В новой картине «Форсаж: Хоббс и Шоу», российский прокат которой начался 1 августа, все происходит именно так: сестра героя похитила вирус, способный уничтожить полчеловечества, но нас в данном случае интересует не сюжет, а автомобили.

Главная автомобильная звезда фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» — McLaren 720S, за рулем которого виртуозно уходит от погони герой Джейсона Стейтема. Съемочная группа так тесно сотрудничала с британской маркой, что в итоге одна из сцен фильма была снята в штаб-квартире McLaren Automotive, расположенной в пригороде Лондона. Среди других транспортных средств, которые принимали участие в разных трюках и погонях, стоит отметить мотоциклы Triumph Speed Triple. Еще куча машин была построена или специально переделана для съемок. Поэтому названия многих автомобилей вам ничего не скажут. Например, Rock Crawler — багги, способный ездить по огромным валунам.

Второй фильм посвящен автомобильному конструктору и дизайнеру Джону Делориану. Его главный автомобиль, марка которого так и называлась DeLorean, прославился в фильме «Назад в будущее». Нынешняя картина в оригинале называется Driven, что на русский можно перевести и как «гонимый» или «приводимый в движение». Наши прокатчики дали фильму глуповатое, на мой взгляд, название «Тачка на миллион». Впрочем, будем надеяться, что оно не испортит впечатления от захватывающей истории про то, как американец производил автомобили в охваченной смутой Северной Ирландии, а деньги в этот проект вкладывали не только правительство Великобритании, но и колумбийский наркокартель. В российский прокат фильм выходит 29 августа.